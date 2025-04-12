شكاوى من تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الغربية

دعا اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، من السائقين بشأن تعريفة الركوب الجديدة، مؤكدًا أن المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر تطبيق واتس آب على الأرقام:

(٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ – ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ – ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).

إلى جانب الخطوط الساخنة:

غرفة عمليات المرور: ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩

غرفة عمليات المحافظة: ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣

إدارة المواقف: ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف في كافة أنحاء الغربية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انضباط الأسواق ومواقف النقل الجماعي، والحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تقف بكل حسم مع المواطن، ولن تسمح بأي تجاوز في حقوقه أو العبث باستقرار الخدمات، مشددًا على أن الجهات التنفيذية والأمنية تعمل ميدانيًا بكامل طاقتها لضبط الموقف، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.

كما كلف المحافظ مديرية التموين وأجهزة التفتيش المحلية بتكثيف الرقابة على جميع محطات الوقود، لمنع أية ممارسات احتكارية أو افتعال أزمات في الإمدادات، وضمان استمرار ضخ الوقود بكميات كافية دون انقطاع، محذرًا من أن أي محاولة لاستغلال التغيرات السعرية ستُقابل بإجراءات حاسمة.

و أصدر محافظ الغربية توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة دون تهاون.

ووجّه المحافظ الدكتور محمد الاحمر مدير عام المواقف بالإعلان الفوري عن التعريفة الجديدة في كافة المواقف الرسمية بنطاق المحافظة، من خلال لافتات واضحة ومثبتة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة المقررة، إلى جانب إلزام السائقين بوضع استيكرات تحمل ذات البيانات على واجهتي السيارة، الأمامية والخلفية، لتيسير الرقابة الشعبية والرسمية على الالتزام بالتعريفة.