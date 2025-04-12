جامعة المنوفية ُتطلق قافلة طبية وندوات توعوية إلى قرية المصيلحة

نظمت جامعةالمنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية قافلة طبية إلى قرية المصيلحة تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع إدارة شئون المرأة و وحدتي تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل، ومديرية الصحة بالمنوفية مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة كليتي الطب،التمريض.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتوفير الرعاية الصحية للقرى الاكثر احتياجاً و الإهتمام بالفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى و التنموي الخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته؛ تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أشار صبحي شرف أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحرص علي مواصلة إطلاق المزيد من القوافل في شتى ربوع المحافظة، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

هذا وضمت القافلة عدد من التخصصات الطبية منها الأطفال، الأمراض الصدرية، الباطنة،الرمد، نفسية وعصبية، جلدية، كما شاركت كلية التمريض بندوة توعوية حول"التغيير الآمن للنظام الغذائي بعد عيد الفطر " ...ألقتها الدكتورة سها الخولي استاذ مساعد بكلية التمريض حيث أوصت الندوة بأهمية الاعتدال في تناول الكحك والبسكوت، الابتعاد عن أكل الفسيخ في حالة الاصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلي واستبداله بالأسماك المشوية، تقسيم الثلاث وجبات الرئيسية الي وجبات صغيرة، وتضمين الخضروات والفواكه في الوجبات.

القافلة نظمتها إدارة القوافل بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتورة آمال شحاته عميدة كلية التمريض، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سناء سعفان وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.