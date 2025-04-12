جامعة أسيوط تنظم لقاءً تعريفياً بمسابقة "قمة ميديا مصر" للابتكار وريادة الأعمال

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تُنظم الجامعة يوم الإثنين الموافق 14 أبريل، لقاءً تعريفياً بمسابقة "قمة ميديا مصر" للابتكار وريادة الأعمال، التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بالجامعة.

وتُقام فعاليات اللقاء تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد جمعة، مدير إدارة الفنون بالإدارة.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف جديدة تؤهلهم لمسارات مهنية متميزة في مجالات الإعلام والفنون والثقافة، إلى جانب تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين الشباب، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متكامل.

كما أشار رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص الجامعة على توفير بيئة محفزة تشجع الابتكار وبناء جيل جديد من الكفاءات الشابة القادرة على المساهمة في التنمية ومواجهة التحديات بأساليب علمية حديثة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن المسابقة تُعد فرصة مميزة للشباب الطموح لإبراز مواهبهم ومهاراتهم، والمساهمة الفعالة في إثراء وتطوير المشهد الثقافي والإعلامي المصري.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على جهود المبتكرين ورواد الأعمال، إلى جانب المؤسسات الداعمة لهم، من خلال تكريم أعمالهم وتحويلها إلى أفكار ومشروعات إبداعية قابلة للتنفيذ والدعم.

وتنقسم مسارات المسابقة إلى مجالين رئيسيين يُتيحان للطلاب التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، وهما: صناعة الأفلام القصيرة، والتي تشمل الأفلام الوثائقية، والأفلام الروائية القصيرة، وأفلام التحريك (الأنيميشن)، والإعلام الرقمي، ويتضمن الصحافة الرقمية (مثل الموقع الصحفي والمجلة الرقمية)، والإعلان الرقمي (Reels)، والبرامج الحوارية، والحملات التسويقية المتكاملة، وذلك بهدف تمكين المشاركين من تقديم محتوى إبداعي يعكس قدراتهم في مجالات الإعلام والفنون والثقافة.