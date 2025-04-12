القيلولة مثالية أثناء النهار.. اتبع هذه النصائح واعرف الفوائد والأضرار

يحرص عدد كبير من الأشخاص علي النوم وقت الظهيرة في فصل الصيف ، وما يعرف بالقيلولة وهي ساعات قليلة من النوم أثناء ساعات النهار ، والبعض يتخذها عادة صيفية للراحة المؤقتة.

فوائد القيلولة

وفقا لما أشار موقع فري ويل هيلث الطبي فإن القيلولة لها الكثير من الفوائد الهامة وهي كالاتي:

تحسين قدرات الذاكرة

خفض الشعور بالاحباط

زيادة القدرات العقلية والتعلم

تحسين المزاج وقدرات الذاكرة

أضرار القيلولة

هناك بعض الأضرار للقيلولة منها:

- أنها تسبب القلق وقلة النوم ليلا وقد تجعلك تذهب إلى السرير فى وقت متأخر.

- قد تظهر الاصابة بالنعاس المتواصل بعد الاستيقاظ والتعب والاجهاد والرغبة في النوم مرة أخري .

- وبعض الدراسات كشفت مؤشرات ربط بين القيلولة وارتفاع ضغط الدم وبعض اضطرابات النوم وبعض مشاكل الأوعية الدموية والالتهابات والسكتات ومرض السكر والأمراض المزمنة.

نصائح مفيدة وصحية لجسمك

ولكن بصفة خاصة الاستمتاع بالقيلولة له شروط ونصائح هادفة :- احرص على أن تكون قيلولتك بسيطة وقد تتراوح بين الثلاثين دقيقة حتى 45 دقيقة

- في مكان مريح وهادئ حتى لا تشعر بالقلق والتوتر أو الاضطراب

- حاول دائما اختيار الوقت المناسب للقيلولة فلا تكون متأخرة ولا في وقت مبكرفي الصباح والأفضل من الساعة 1:00 ظهرا حتى 4:00 عصرا يمكن أن تكون فترة جيدة ووقت مناسب حتى لا تسبب مشاكل في نومك بالليل .

الابتعاد عن شرب المشروبات المنبهة بكثرة مثل القهوة والشاي مع شرب السوائل والماء باستمرار .

تهيئة مكان مريح ومظلم بدرجة حرارة غرفة رطبة . الابتعاد عن المشتتات مثل أجهزة التلفاز، والكمبيوتر، والهواتف .

اعطى نفسك وقت للاستيقاظ قبل العودة إلى أنشطتك. يمثل هذا أمر حيوي إذا كنت تري أن هناك إنجاز مهم يتطلب استجابة سريعة أو حادة.

متى يمكنني التفكير في أخذ قيلولة

فكر في تخصيص وقت لأخذ قيلولة قليل إذا كنت:

بدأت تشعر بالإجهاد والنعاس أثناء النهار.

عند العمل المتواصل لوقت طويل بدون راحة

ترغب في جعل القيلولة أساسية فى روتينك اليومي.