عمر مرموش يتألق في البريميرليج ويزاحم محمد صلاح منذ يناير

يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن أثبت نفسه كلاعب حاسم في صفوف فريقه الجديد منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي.

مشوار عمر مرموش في الدوري الإنجليزي

ومنذ انضمامه للبريميرليج، نجح مرموش في تسجيل 6 أهداف، ليصبح بذلك ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البطولة منذ مطلع العام 2025، ولا يتفوق عليه سوى مواطنه وهداف ليفربول محمد صلاح، الذي أحرز 9 أهداف في نفس الفترة.

هذا التألق اللافت لمرموش جذب أنظار الجماهير والنقاد الرياضيين، لا سيما وأنه لا يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، بل يتنقل بين الجناح الهجومي وصانع الألعاب، مما يبرز قدراته الفنية والتكتيكية المتعددة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل منافسة شرسة على مراكز الهجوم في الدوري الإنجليزي، ما يجعل ما حققه مرموش إنجازًا جديرًا بالتقدير.

من الجدير بالذكر أن مرموش سجل أهدافه الحاسمة في مباريات قوية، وساهم بشكل مباشر في حصد فريقه للنقاط، مما يعزز من قيمته داخل الفريق ويرسخ مكانته كأحد أبرز المواهب المصرية والعربية في الملاعب الأوروبية حاليًا.

الثنائى المرعب

ويتطلع جمهور الكرة المصرية لمواصلة هذا التألق، خاصة مع اقتراب التجمعات الدولية، حيث ينتظر أن يلعب مرموش دورًا محوريًا في صفوف منتخب مصر في التصفيات المقبلة، إلى جانب محمد صلاح، لتشكيل ثنائي هجومي قوي يعيد الهيبة لمنتخب الفراعنة على الساحة القارية.

بهذا الأداء، يؤكد عمر مرموش أنه نجم قادم بقوة، ويملك كل المقومات ليكون من بين أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في السنوات المقبلة.