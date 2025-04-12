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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: المحادثات الأولية بين واشنطن وطهران شهدت نتائج إيجابية

ايران وأمريكا
ايران وأمريكا
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن مصدرً مطلعًا قال إن المحادثات الأولية بين واشنطن وطهران شهدت نتائج إيجابية، ما يمهد الطريق لإجراء مفاوضات مباشرة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

تعزيز التواصل المباشر بين الطرفين

وتُعتبر تلك المحادثات بمثابة مرحلة مهمة في تعزيز التواصل المباشر بين الطرفين، حيث تركز المناقشات على قضايا متعددة من بينها الملف النووي الإيراني.

 المحادثات بين إيران وأمريكا تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية 

على ذات الصعيد، قال مسؤول عماني، إن المحادثات بين إيران وأمريكا تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية وتبادل السجناء والتوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

تخلي الولايات المتحدة عن التهديد

وفي سياق متصل، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية، مجيد تخت روانجي، أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن التهديد، فهناك إمكانية جيدة للتوصل الى اتفاق.

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