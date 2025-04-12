شكاوى تعريفة أجرة المواصلات بمحافظة المنيا

تقوم اجهزة محافظة المنيا بحملات رقابية مكثفة على مواقف سيارات الاجرة ومحطات الوقود على مستوى مراكز المحافظة التسعة، لمتابعة التزام محطات الوقود ومواقف السيارات بالتسعيرة الجديدة على مستوى المراكز.

قرار تحريك اسعار الوقود واقرار تسعيرة جديدة

يأتى ذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، للاطمئنان على مدى التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، وضمان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة من قبل السائقين.

غرف عمليات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

وأعلنت محافظة المنيا على استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أية شكاوى ترد من المواطنين بشأن منظومة الوقود أو النقل، والتعامل الفوري معها لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

ارقام شكاوى تعريفة الركوب بمحافظة المنيا

وخصصت محافظة المنيا الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة: 086-2342200 / 086-2320001.

محافظة المنيا تدعو للأبلاغ عن مخالفات التعريفة الجديدة للركوب

ودعت محافظة المنيا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو وجود نقص في المواد البترولية، أو أي مشكلات في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، حرصًا على حماية حقوق المواطنين.

رؤساء المراكز يتابعون الالتزام بالتعريفة الجديدة

ويقوم رؤساء جميع المراكز بالمتابعة المستمرة لمواقف سيارات الأجرة ومواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف بكافة مراكز ومدن المحافظة ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير و عدم استغلال المواطنين،عقب تحديد تعريفة الركوب الجديدة بأعتبار أن المواطن شريك فى الرقابة وأن الاستغلال مرفوض.

تكقيف الرقابة على محطات الوقود لردع المخالفين

كما قامت كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف الرقابة والمتابعة على محطات الوقود للتأكد من وصول الحصص كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية.

حملات تفتيشية بمركز ابوقرقاص على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفى هذا الاطار قامت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بجولات تفتيشية مكبرة على محطات الوقود والموقف العمومي في نطاق مركز أبو قرقاص و المواقف الخارجية والداخلية والطرق العامة للاطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتم التأكد من التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة بوضع استيكرات تعريف للمركبات مناشدًا كافة المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير.

حملات تفتيشية بمركز ملوى على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفى مركز ملوى، تم متابعة مواقف السيارات ، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود وتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات والتأكد وعدم زيادة الأجرة على المواطنين بالإضافة إلى جانب متابعة وضع اللافتات داخل المواقف بالتعريفة الجديدة مع وضع ملصقات على سيارات الأجرة .

رئيس مركز ملوى يتابع السائقين لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

هذا والتقى رئيس مركز ملوى بالسائقين وشدد عليهم بضرورة الالتزام بالأجرة المقررة حتى لا يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وفى مركز سمالوط تم متابعة الالتزام بتعريفة الركوب المقررة بمواقف سمالوط وقراها جاء ذلك بعد أعمال تعليق لافتات بتعريفة الركوب الجديدة بالمواقف وتثبيت " الاستكر" بالتعريفة على السيارات .

حملات تفتيشية بمركز ديرمواس على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس مدى الالتزام بتعريفة الركوب المقررة بالمركز والمدينة، وتم التأكيد أنه لا تهاون مع مخالفة تعريفة الركوب معلناً عن توفير اتوبيسات نقل جماعي بالمدينة لنقل الركاب في حال تكدس المواطنين .

حملات تفتيشية بمركز ديرمواس على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفى مركز مطاى تواصل المرور والمتابعة والتواجد الميدانى علي محطات الوقود ومواقف السيارات بمدينة مطاي للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المحددة وعدم المغالاة على المواطنين وذلك عقب تحريك أسعار الوقود الجديدة، وجارى المتابعة المستمرة على مدار اليوم، بالتعاون مع شرطة المرافق، والمرور والإدارات المعنية.