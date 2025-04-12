الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة غذائية وشيكة في غزة بعد انتهاء الهدنة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد باقتراب نفاد الإمدادات الغذائية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية الأخيرة، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وجدد الاتحاد دعوته إلى الاحتلال إسرائيل لرفع الحصار المفروض على غزة، مشددًا على ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "نشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي تشير إلى أن الإمدادات التي دخلت القطاع خلال الهدنة الأخيرة أوشكت على النفاد، مما يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والمرضى".

وأكد البيان أن "القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن تُرفع فورًا، وأن السماح بوصول الإغاثة دون عوائق هو التزام قانوني وإنساني لا بد من احترامه".

ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات بشكل عاجل وآمن، والعمل على تخفيف معاناة المدنيين، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع "وصل إلى نقطة حرجة".