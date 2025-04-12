OPPO تستعد لإطلاق "عملاق التحمل" A5 Pro في السوق المصري

تستعد شركة OPPOلإطلاق هاتفها الجديد A5 Proفي السوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يمثل أحدث إضافات سلسلة A الشهيرة. ويأتي الهاتف بتصميم يجمع بين الأناقة والمتانة، معزّزًا بتقنيات متقدمة، ليحمل لقب "عملاق التحمل" بفضل مواصفاته الفريدة.

مواصفات هاتف A5 Pro

يتميز OPPO A5 Proبقدرته على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعايير IP69/68/66، بالإضافة إلى اعتماده بشهادة مقاومة الصدمات العسكرية، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في أقسى الظروف. كما يواكب الهاتف احتياجات المستخدمين النشطين ومحبي المغامرات والترفيه والألعاب.

ويعزز الهاتف تجربة المستخدم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مثل AI LinkBoostوBeaconLink وAI GameBoost، التي تضمن اتصالًا سريعًا ومستقرًا، وأداءً محسّنًا في الألعاب. ويُضاف إلى ذلك بطارية قوية بسعة 5800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بتقنية Flash Charge لتوفير استخدام طويل دون انقطاع.

قالت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة بشركة OPPO مصر، إن الهاتف الجديد يجمع بين القوة والأداء، مؤكدة أنه صُمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العملي في آنٍ واحد. وأضافت أن OPPO A5 Pro يمثل تجربة استثنائية من حيث المتانة، والذكاء الاصطناعي، والكفاءة.