ريال مايوركا يفاجئ ريال سوسيداد بثنائية ويعود بانتصار ثمين في الليجا

حقق فريق ريال مايوركا فوزًا مفاجئًا ومهمًا على حساب مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" للموسم الجاري 2024-2025.

وتمكن الضيوف من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم الكندي سايل لارين بعد تمريرة رائعة من القائد سيرجي داردير، مستغلًا ارتباك دفاع سوسيداد في بداية اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل مايوركا تألقه ونجح في تأمين الفوز بهدف ثانٍ أحرزه سيرجي داردير بنفسه في الدقيقة 47 بعد تمريرة حاسمة من داني رودريجيز، ليُجهز الفريق على آمال سوسيداد في العودة بالمباراة.

ورغم محاولات أصحاب الأرض لتقليص الفارق، فإن تألق دفاع مايوركا وحارس مرماه حال دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لصالح الضيوف.

فوز مفاجئ

وبهذا الفوز، يرفع ريال مايوركا رصيده من النقاط ويعزز موقعه في جدول الترتيب، مبتعدًا عن مناطق الهبوط، فيما يتلقى ريال سوسيداد خسارة مؤثرة في صراعه على المقاعد الأوروبية، حيث كانت المباراة فرصة ذهبية لتعزيز مركزه في جدول الليجا.

ويعد هذا الانتصار مهمًا معنويًا لمايوركا في الجولات الحاسمة المتبقية من الموسم، خاصة بعد تقديمه أداءً منظمًا وفعّالًا خارج الديار.