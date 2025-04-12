غزة تحت الحصار: الأونروا تدق ناقوس الخطر بشأن الغذاء والمياه

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الغذاء والمياه النظيفة باتا شحيحين بصورة خطيرة نتيجة الحصار المستمر وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية منذ ما يقرب من ستة أسابيع.

وقالت الأونروا في بيان صادر اليوم، إن "آلاف العائلات في غزة تعيش معاناة يومية في ظل نقص الموارد الأساسية"، مشيرة إلى أن انقطاع المساعدات الإنسانية فاقم من معاناة السكان، لا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأكدت الوكالة أن الحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة أصبحت ضرورة قصوى، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لضمان تدفق الإمدادات الإنسانية دون عوائق.

وتواجه غزة منذ أسابيع وضعًا إنسانيًا متدهورًا في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة، ما يهدد حياة مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإنساني للبقاء.