جارينا تتيح التسجيل المبكر للعبة «Garena Free City»

أعلنت شركة «جارينا» العالمية، الرائدة في مجال تطوير ونشر ألعاب الإنترنت، إطلاق مرحلة التسجيل المبكر للعبتها الجديدة «Garena Free City» في أسواق مختارة بمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، تمهيدًا لإصدارها العالمي المرتقب في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد اللعبة أحدث إنتاجات «جارينا» لأجهزة الهاتف المحمول وتأتي ضمن فئة ألعاب المغامرات متعددة اللاعبين في عالم مفتوح، حيث يتيح للاعبين التنافس على السيطرة على أحياء المدينة من خلال معارك استراتيجية وتجارب غامرة تتمحور حول الشخصيات والقصص الديناميكية.

مواصفات لعبة «Garena Free City»

وتتيح اللعبة الجديدة لعشاق المغامرة والتحدي فرصة الاستكشاف الحر لمدينة افتراضية نابضة بالحياة، حيث يمكنهم تخصيص شخصياتهم وأسلحتهم ومركباتهم، والمشاركة في أنماط متنوعة من اللعب تتراوح بين القتالية وغير الرسمية وسباقات السيارات، إلى جانب إمكانية تشكيل تحالفات افتراضية داخل مجتمع اللعبة.

كما سيحصل اللاعبون الذين يبادرون بالتسجيل المبكر عبر متجرَي App Store وGoogle Play أو من خلال الموقع الرسمي freecity.garena.com على مكافآت حصرية داخل اللعبة.

وكانت اللعبة قد خضعت لإطلاق تجريبي أولي في الأرجنتين نهاية العام الماضي، وحققت ردود فعل إيجابية، ما شجّع الشركة على توسيع نطاق توفرها ليشمل مناطق جديدة من بينها الشرق الأوسط، حيث ستكون متاحة بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإسبانية.