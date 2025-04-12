GoDaddy  تطلق "Show in Bio" لدعم الشركات الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت شركة GoDaddy العالمية عن إطلاق أداة رقمية مبتكرة تحمل اسم "Show in Bio"، صممت خصيصًا لتمكين الشركات الصغيرة من تعزيز تواجدها الرقمي وزيادة مبيعاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى إنشاء مواقع إلكترونية تقليدية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي اعتماد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على المنصات الرقمية لإدارة أعمالهم، حيث أشار استطلاع GoDaddy لريادة الأعمال لعام 2025 إلى أن 22% من الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات أساسية لتسيير أنشطتها.

وتوفر "Show in Bio" حلاً مرنًا وسهل الاستخدام، يتيح عرض المنتجات والخدمات على الحسابات الشخصية للشركات، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع العملاء عبر تطبيقات مثل واتساب، ما يحول الحسابات إلى كتالوجات تفاعلية تدعم النمو وتوسع قاعدة العملاء. كما تعد الأداة مثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الذين يفتقرون إلى المهارات التقنية أو يرغبون في اختبار فكرة المشروع قبل الاستثمار في موقع إلكتروني متكامل.

وتعتمد الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء محتوى احترافي يُبرز هوية العلامة التجارية ويعزز التفاعل مع الجمهور. كما تتيح دمج النطاقات الخاصة بالشركات، ما يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس احترافية العلامة التجارية.