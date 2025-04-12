ختام بطولة التجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) وتكريم الأبطال

اختتمت فعاليات بطولة التجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) التي أقيمت في الصالة الرياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن منافسات الدورة الرياضية الـ52 لطلاب الجامعات والمعاهد العليا «دورة الشهيد الرفاعي» للعام الجامعي 2024/2025، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي.

وشهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 174 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 جامعة ومعهدا عاليا، بواقع 91 طالبًا و83 طالبة، في أجواء حماسية وروح رياضية عالية.

تتويج الفائزين بحضور عدد من الشخصيات

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين بحضور عدد من الشخصيات، منهم اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو الاتحاد الأفريقي والقائم بأعمال أمين الصندوق اللجنة الأولمبية، والدكتور ممدوح سيد المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والمهندس شريف العريان مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى الكابتن محمد عرفة نائب مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية وعدد من القيادات الرياضية.

وأعلن اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد التجديف، عن ضم عدد من العناصر المتميزة من البطولة إلى صفوف منتخب مصر للتجديف، ضمن خطة الاتحاد لاكتشاف المواهب الشابة.

البطولة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة ممارسة رياضة التجديف

وأضاف، أن هذه البطولة تعد خطوة هامة نحو توسيع قاعدة ممارسة رياضة التجديف داخل الجامعات المصرية، واكتشاف أبطال المستقبل.

من جهته، أشاد المهندس شريف العريان بالتعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتجديف، مؤكدا أن البطولة كانت نموذجا ناجحا في دمج الأنشطة الرياضية في الحياة الجامعية.

وفي نتائج البطولة، تصدرت جامعة حلوان الترتيب بعد جمعها 86 نقطة في فئة الطلبة و82 نقطة في فئة الطالبات، ليفوز فريقها بلقب البطولة.

وجاءت الجامعة الأمريكية في المركز الثاني، تلتها جامعة الإسكندرية، التعليم العالي، وجامعة القاهرة في المراكز التالية.