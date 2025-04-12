«كابجيمينى» تؤسس مركز تميز للذكاء الاصطناعى في مصر لدعم الابتكار الرقمى عالميًا

أعلنت شركة كابجيميني تأسيس مركز تميز جديد للذكاء الاصطناعي في مصر، بهدف تسريع التحول الرقمي لعملائها في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكالي.

ويعد المركز الجديد خطوة استراتيجية تعكس رؤية كابجيميني نحو الاستثمار في المواهب، وتعزيز الابتكار، وتسريع تبني التكنولوجيا في مختلف الصناعات. ومن المقرر أن تبدأ الشركة تنفيذ المشروع في مايو المقبل، حيث سيضم المركز فرقًا متخصصة في علوم البيانات والهندسة والتصميم الرقمي، وستوفر للعملاء حول العالم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات قطاعات مثل الطاقة، والطيران، والعلوم الحياتية.

كما تخطط كابجيميني لمضاعفة عدد موظفيها في مصر ليصل إلى نحو 1200 موظف بحلول نهاية العام، في ظل التوسع الكبير في خدماتها الرقمية. ويعزز المركز من قدرة الشركة على تقديم حلول ذكية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية لعملائها، وتطوير تقنيات متقدمة لإدارة سلسلة التوريد وابتكار المنتجات، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي.

وخلال مشاركته في منتدى الاستثمار الفرنسي-المصري، أكد أيمن عزت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن اختيار مصر لإنشاء هذا المركز يعكس موقعها الاستراتيجي، ويمكّن كابجيميني من تقديم خدمات متطورة مدعومة بمواهب إقليمية متميزة. من جانبه، أشار حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر، إلى أن النمو المتسارع للتحول الرقمي في السوق المصرية يوفّر أرضية قوية لتوسيع نطاق الابتكار وتوفير فرص عالمية للكفاءات المحلية.

يأتي هذا التوجه في سياق رؤية كابجيميني لتسخير التكنولوجيا في خدمة مستقبل رقمي ومستدام، حيث تواصل المجموعة التي تضم أكثر من 340 ألف موظف في 50 دولة، تقديم خدمات استراتيجية متكاملة في التصميم والهندسة، مدعومة بخبرتها الواسعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات. وقد بلغت إيرادات كابجيميني العالمية خلال عام 2024 نحو 22.1 مليار يورو.