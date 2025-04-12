عبدالمحسن سلامة يلتقي أعضاء اللجنة النقابية لصحفيي الشرقية.. صور

استقبلت اللجنة النقابية للصحفيين بالشرقية برئاسة الدكتورة روح الفؤاد محمد، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح على منصب نقيب الصحفيين بنادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، والذي أكد علي أنه يسعى من خلال ترشحه إلى تحقيق مصلحة المهنة والجماعة الصحفية، بعيدا عن الشعارات، مشددا على رفضه أن يتحول الاستحقاق الانتخابي إلى مشاجرة.

الصحافة تواجه العديد من التحديات

وقال سلامة خلال لقائه بصحفيي الشرقية، إن مهنة الصحافة تواجه العديد من التحديات التي يصل بعضها لأن تكون وجودية، وإنه على الجماعة الصحفية أن تتوحد خلف قيادة تستطيع مواجهة تلك التحديات، وحل مشكلات الصحافة والصحفيين، لافتا إلى أنه يضع على قمة أولوياته استعادة هيبة مهنة الصحافة والتيسير على الصحفيين في ممارسة عملهم وتعظيم علاقاتهم بمصادرهم والمسئولين على مختلف مستوياتهم وقطاعاتهم.

وأكد سلامة أن لديه برنامج انتخابي قوي سيعمل على تنفيذه، وفي القلب منه الجانب الاقتصادي يتضمن طرح أراض ووحدات سكنية للصحفيين، وزيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء النقابة بصورة ستكون غير مسبوقة، وإنشاء مستشفى للصحفيين، بجانب تطوير مشروع العلاج وزيادة الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه وللحالات الطارئة إلى 60 ألف جنيه، مشددا على أنه مرشح لكل الصحفيين وليس لتيار أو "شلة"، وأن بابه مفتوح لجميع الزملاء دون استثناء.

لائحة قيد منضبطة وعادلة

أشار سلامة إلى أهمية وجود لائحة قيد منضبطة وعادلة وشفافة وصارمة بشكل عاجل، لافتا إلى أن قانون النقابة يحتاج إلى تعديل على أن يكون ذلك من خلال الجمعية العمومية.

الصحفيين المؤقتين العاملين في الصحف القومية لهم كل الحق في التعيين

قال عبد المحسن سلامة إن الصحفيين المؤقتين العاملين في الصحف القومية لهم كل الحق في التعيين، وإن هذا الملف سيكون ضمن أولوياته، وإنه في حال وفقه الله في الانتخابات المقبلة، فلن يخرج صحفي على المعاش نقابيا طالما كان على قيد الحياة، حتى لا يفقد الصحفي بدل التكنولوجيا، مشددا على أنه يرفض تسييس النقابة لأنها بيت كل الصحفيين.

فطير مشلتت وعسل وجبنه

وفي ختام اللقاء، أقام صحفيو الشرقية مأدبة إفطار (فطير مشلتت وعسل وجبن) ترحيبا بضيفهم المرشح على منصب النقيب.

محافظ الشرقية يلتقي عبدالمحسن سلامة

وكان محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، استقبل بمكتبه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، في مستهل زيارته للمحافظة.

وأكد المحافظ احترامه وتقديره للصحافة والصحفيين ودورهم الوطني الهام، وتكاملهم مع الجهاز التنفيذي.

كما التقى عبد المحسن سلامة بالدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، الذي أكد أهمية الصحافة في دعم الرياضة والأندية وتحقيق البطولات، كما أهدى سلامة درع النادي.

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