«ريلمى» تكشف عن سلسلة realme 14 Pro بكاميرا ثلاثية العدسات من سوني

تستعد شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية عالميًا، لإطلاق سلسلتها الجديدة realme 14 Pro، التي تضم الهاتفين realme 14 Pro وrealme 14 Pro+، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتقديم أحدث التقنيات للمستخدمين الباحثين عن الأداء المتميز والتصميم العصري.

تحمل السلسلة الجديدة نقلة نوعية في عالم الهواتف المتوسطة، حيث تم تزويدها لأول مرة عالميًا بكاميرا ثلاثية العدسات من سوني، لتمنح المستخدمين قدرات تصوير استثنائية تحاكي هواتف الفئة الرائدة.

مواصفات هاتف realme 14 Pro

يأتي هاتف realme 14 Pro+ مزودًا بعدسة بيريسكوب احترافية مزودة بمستشعر Sony IMX882، ويتيح للمستخدمين خاصية التكبير حتى 120 مرة، إلى جانب أول فلاش ثلاثي فائق الحساسية في العالم يضمن وضوحًا فائقًا خاصة في التصوير الليلي.

وتتميز الهواتف الجديدة بتطور كبير في الأداء، حيث يأتي realme 14 Pro+ بمعالج Snapdragon®️ 7s Gen 3 من كوالكوم، بينما يعتمد realme 14 Pro على شريحة MediaTek Dimensity 7300 Energy، مما يضمن سرعة عالية وكفاءة في الاستخدام، سواء في العمل أو الألعاب أو الترفيه. كما تم تزويد الهاتفين ببطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

تأتي السلسلة الجديدة بتصميم لؤلؤي يتغير لونه حسب درجة الحرارة، مع مستوى مقاومة الماء بمعيار IP69، ما يمنح المستخدمين حرية التقاط الصور في أصعب الظروف.