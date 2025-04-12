إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 16 سنة استعدادًا لدورة زد الدولية

اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 ابريل الجاري ، يتخلله المشاركة في بطولة زد الدولية التي ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وافريقية مواليد 2008 خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الأفريقية واللاعبون هم:
قائمة منتخب مصر
حراسة المرمى*
١-مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)
٢-مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)
٣-محمد عبيد عاطف (الأهلي)
٤-عبد العزيز محمود عبد العزيز (فاركو)
*خط الدفاع*
٥-عادل علاء محمد (غزل المحلة)
٦-زيدان عادل محمد (القناة)
٧-يحيى طارق سيد (انبى)
٨-سيف تامر محمد (زد)
٩-ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون)
١٠-محمد وائل محمد (المقاولون)
١١-عمر عبد العزيز محمد (الأهلي)
١٢-عبدالله عمر عبد الرشيد (انبى)
١٣-زياد احمد فرحات (الاتحاد السكندري)
*خط الوسط*
١٤-أحمد بشير السيد (سيراميكا)
١٥-أحمد رجب الشحات غالى (زد)
١٦-ياسين احمد موسى (الزمالك)
١٧-سيف كريم عادل (الأهلي)
١٨-براء محمود جلال (زد)
١٩-أحمد صفوت احمد (الزمالك)
٢٠-عمر عبدالرحيم رجب (الأهلي)
*خط الهجوم*
٢١-محمد جمال محمد (انبى)
٢٢-دانيال تامر وهبى (زد)
٢٣-محمد صبحى محمد (مودرن سبورت)
٢٤-محمد زكريا صبرى (سموحة)
٢٥-محمد ايمن محمد (الأهلي)
٢٦-عبدالله عمرو محمد (انبى)
٢٧-احمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)
٢٨-خالد مختار عبد العزيز (زد)
٢٩-يوسف محمد حلمي (انبى)
٣٠-يونس محمد سامى (بيراميدز).