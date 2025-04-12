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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 16 سنة استعدادًا لدورة زد الدولية

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 ابريل الجاري ، يتخلله المشاركة في بطولة زد الدولية التي ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وافريقية مواليد 2008 خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الأفريقية واللاعبون هم: 
قائمة منتخب مصر 

حراسة المرمى* 
١-مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)
٢-مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)
٣-محمد عبيد عاطف (الأهلي)
٤-عبد العزيز محمود عبد العزيز (فاركو)

*خط الدفاع* 
٥-عادل علاء محمد (غزل المحلة)
٦-زيدان عادل محمد (القناة)
٧-يحيى طارق سيد (انبى)
٨-سيف تامر محمد (زد)
٩-ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون)
١٠-محمد وائل محمد (المقاولون)
١١-عمر عبد العزيز محمد (الأهلي)
١٢-عبدالله عمر عبد الرشيد (انبى)
١٣-زياد احمد فرحات (الاتحاد السكندري)


*خط الوسط*
١٤-أحمد بشير السيد (سيراميكا)
١٥-أحمد رجب الشحات غالى (زد)
١٦-ياسين احمد موسى (الزمالك)
١٧-سيف كريم عادل (الأهلي)
١٨-براء محمود جلال (زد)
١٩-أحمد صفوت احمد (الزمالك)
٢٠-عمر عبدالرحيم رجب (الأهلي)

*خط الهجوم* 
٢١-محمد جمال محمد (انبى)
٢٢-دانيال تامر وهبى (زد)
٢٣-محمد صبحى محمد (مودرن سبورت)
٢٤-محمد زكريا صبرى (سموحة)
٢٥-محمد ايمن محمد (الأهلي)
٢٦-عبدالله عمرو محمد (انبى)
٢٧-احمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)
٢٨-خالد مختار عبد العزيز (زد)
٢٩-يوسف محمد حلمي (انبى)
٣٠-يونس محمد سامى  (بيراميدز).

منتخب مصر معسكر