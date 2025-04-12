«طاقة النواب» تطالب بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لاستكمال التغذية الكهربائية لـ"الدلتا الجديدة"

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزراعي بصفة عامة بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية مع التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

الحكومة تنتهج سياسات جديدة في ملف تغذية جميع المشروعات القومية الكبرى

ووجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه التكليفات المهمة، مؤكداً على ضرورة أن تنتهج الحكومة سياسات جديدة في ملف تغذية جميع المشروعات القومية الكبرى في القطاع الزراعي بالمشروعات الكهربائية بمجرد البدء في تنفيذ أي مشروع زراعي جديد.

مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية

وأعرب النائب طلعت السويدي عن ثقته التامة في قدرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الوزير محمود عصمت على التنفيذ بكل دقة واحترافية للتكليفات الرئاسية، مؤكدا أنه من خلال المتابعة المستمرة والتعاون والتنسيق الحقيقي فيما بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزارة الكهرباء والطاقة فإنه يمكن التأكيد على حقيقة فى غاية الأهمية وهي أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى داخل مختلف المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة فى هذا القطاع الاستراتيجي والمهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا.