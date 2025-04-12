داليا إبراهيم تفوز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» من مبادرة PublisHer العالمية

فازت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» ضمن جوائز “PublisHer Excellence Award 2025”، والتي تنظمها مبادرة PublisHerالعالمية تحت رعاية سمو الشيخة بدور القاسمي، دعمًا لتمكين المرأة في قطاع النشر على مستوى العالم.

ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، أسهمت خلالها داليا في تطوير قطاعي النشر والتعليم بمصر والعالم العربي، إلى جانب دورها الملهم في دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز ثقافة المعرفة والابتكار المستدام.

أُعلن عن الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم ضمن فعاليات معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل في إيطاليا، بحضور نخبة من أبرز قيادات صناعة النشر عالميًا، حيث كُرّمت ثلاث شخصيات نسائية مؤثرة في مجالات القيادة والابتكار والإنجاز.

وعلقت داليا إبراهيم على فوزها قائلة إن هذه الجائزة تُمثل تقديرًا لرسالة النشر التي تؤمن بها، واعترافًا بقدرة المرأة العربية على المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تهديه لكل امرأة اختارت التعليم والعمل طريقًا للنجاح.

وتتولى داليا إبراهيم قيادة مجموعة نهضة مصر، التي تحولت في عهدها إلى كيان متكامل يضم ثماني شركات تعمل في مجالات النشر، التعليم الرقمي، تطوير المناهج، تدريب المعلمين، والتعليم الفني، إلى جانب دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم والثقافة.

كما ساهمت في إثراء المكتبة العربية بآلاف الإصدارات الموجهة للأطفال والكبار، وأعادت نشر أعمال كلاسيكية للحفاظ على الهوية الثقافية، وأطلقت أول شركة رأس مال مخاطر لدعم الشركات الناشئة في مجال التعليم والثقافة، ساعدت من خلالها أكثر من 24 شركة ناشئة.

وتنشط داليا في تطوير التعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتشغل عضوية اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال برئاسة مجلس الوزراء، كما تترأس لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة.

كانت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" قد أدرجت داليا إبراهيم ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعامي 2024 و2025، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مجالات التعليم والنشر وريادة الأعمال.