مانشستر سيتي يضرب كريستال بالاس بخماسية ويواصل نتائجه الإيجابية

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا ومثيرًا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث باغت كريستال بالاس أصحاب الأرض بهدفين مبكرين عن طريق إيبيريشي إيز في الدقيقة 8، وكريس ريتشاردز في الدقيقة 21، ما وضع السيتي في موقف صعب.

لكن رجال بيب جوارديولا لم يتأخروا في الرد، إذ قلص النجم البلجيكي كيفين دي بروين النتيجة في الدقيقة 33، قبل أن يضيف المصري المتألق عمر مرموش الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 36، ليعيد الفريق إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

استمرار التألق

وفي الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم وسّع الفارق الشاب جيمس ميكاتي في الدقيقة 56، ليأتي الدور على نيكو أورايلي الذي اختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة 79 بهدف خامس رائع.

بهذا الفوز، يواصل مانشستر سيتي مطاردة فرق المقدمة في سباق الدوري الإنجليزي، بينما تلقى كريستال بالاس خسارة ثقيلة قد تؤثر على موقعه في جدول الترتيب.