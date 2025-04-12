تضامن الأقصر: تدريب 200 مزارع على استخدام الأسمدة العضوية.. صور

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم السبت، أنه تم تدريب عدد 200 مزارع بالمحافظة على استخدام الأسمدة العضوية ودورها في تقليل أثر التغيرات المناخية وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة.

التدريب

التدريب يأتي ضمن مشروع "طاقة الريف المستدامة"

وأوضح بغدادي، أن التدرييب يأتي ضمن تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة، بتنفيذ جمعية الأقصر للتنمية والتدريب.

وأشار بغدادي، إلى أنه تم تنفيذ تدريب مكثف لـ 50 أسرة على استخدام وإدارة وحدات البيوجاز، وتدريب عدد 12 شابًا على تصميم وإنشاء وصيانة وحدات البيوجاز، وصناعة الكومبوست (السماد العضوي الطبيعي)، وذلك بإشراف الدكتورة منى محمود دكروني مديره المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذى لجمعية التنمية والتدريب بالأقصر، وكذلك بدعم لجنه الأثر البيئي التي تشرف على إقامة 6 وحدات بيوجاز في قرية المريس والتي تتمثل في وكلاء وزارء التضامن الاجتماعي، والزراعة، والتعليم، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، وممثلي جامعة الأقصر، والمجلس القومى للمرأة، والبنك الزراعي.

التدريب (6)

التدريب (5)

التدريب (4)

التدريب (3)

التدريب (2)