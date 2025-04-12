منتدى المستقبل يناقش رواية بالحبر الطائر للكاتبة عزة رشاد الثلاثاء المقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 15 ندوة لمناقشة رواية بالحبر الطائر للكاتبة الروائية الدكتورة عزة رشاد.

مناقشة رواية بالحبر الطائر

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتبة والناقدة الدكتورة أماني فؤاد، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

وقد صدرت رواية "بالحبر الطائر " حديثا عن دار الكتب خان ولها عدة روايات أخرى مثل :"ذاكرة التيه"، و"شجرة اللبخ"، إلى جانب خمس مجموعات قصصية.

الدكتورة عزة رشاد ومسيرتها الإبداعية

حازت الدكتورة عزة رشاد على جائزة الدولة التشجيعية في الإبداع الأدبي فرع القصة القصيرة عام 2010 عن مجموعتها القصصية "نصف ضوء"، واختيرت مجموعتها "حائط غاندي" في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة العربية 2017، تُرجمت مختارات من قصصها إلى الإنجليزية، والإيطالية، والإسبانية.