«بساطة» تُطلق "كارت بساطة" بالتعاون مع كونكت لتعزيز حلول الدفع الرقمى

أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، إطلاق "كارت بساطة" بالتعاون مع شركة كونكت للخدمات المالية، في إطار سعيها لتقديم حلول مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات التجار والعملاء الأفراد في السوق المصرية.

يهدف "كارت بساطة" إلى تسهيل عمليات الدفع والسحب النقدي، وتنفيذ التحويلات المالية بين الأفراد بشكل فوري وآمن، إلى جانب إتاحة عمليات الشراء عبر الإنترنت والمتاجر بكل يسر.

كما يتميز الكارت بسهولة الحصول عليه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لشريحة كبيرة من المستخدمين، بما في ذلك من لا يمتلكون حسابات مصرفية.

ويُمكن لحاملي "كارت بساطة" استخدامه عبر جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مصر، والاستفادة من مستوى عالٍ من الأمان بفضل خاصية الإيقاف الفوري في حالة الفقدان أو السرقة. كما يوفر الكارت للتجار وسيلة فعالة لإدارة معاملاتهم المالية، مما يسهم في دعم أعمالهم وتحسين إنتاجيتهم، ويعزز من مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، أكد كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة، أن إطلاق "كارت بساطة" يمثل بداية مرحلة جديدة من الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، ويعكس التزام الشركة بتطوير منظومة دفع إلكترونية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحفّز الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي الأولى ضمن سلسلة من الخدمات الرقمية التي تعتزم بساطة تقديمها في الفترة المقبلة لتلبية تطلعات السوق المصرية.

ويُعد "كارت بساطة" إضافة جديدة لمنظومة بساطة التي تخدم ملايين العملاء من خلال أكثر من 150 ألف نقطة بيع ومحفظة مفعلة على مستوى الجمهورية، وضمن شبكة تضم أكثر من 2000 خدمة مالية، ما يعزز من موقعها كشركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر.