الجيزة تتعادل مع إنبي في أولى مباريات دوري الدرجة الأولى للشركات

تعادل فريق كرة القدم الخماسية بديوان عام محافظة الجيزة على فريق انبي بنتيجة ٤ / ٤ في المباراة التي أقيمت اليوم السبت الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢٥ بالدوري العام للشركات للموسم الرياضي ٢٠٢٥ والذي يقام بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة .

قاد الفريق هشام مصطفى الجندي - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة والمدير الإداري للفريق والكابتن سامي عبد الله - المدرب العام للفريق ومن اللاعبين محمد مجدي وسعيد محمود وإبراهيم سامي وحسن شحاته وكيمو حنفي ومحمد حامد وعادل أبو ضياء وإبراهيم فوزي.

وكانت نتيجة مباراة اليوم والتي انتهت بالتعادل هي تعادل بطعم الفوز حيث أنها تأتي في أولى مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى للشركات بمنطقة القاهرة الكبرى وهذا سيكون بمثابة دفعة قوية للفريق .

كما تعد مشاركة فريق المحافظة بالدوري العام هي المشاركة للعام السابع على التوالي .. ويأتي هذا الفوز استكمالا للانتصارات التي حققها فريق المحافظة في إطار منافسات الدوري في السنوات الماضية سواء في دوري الشركات أو دوري المصالح الحكومية بالجيزة ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة إصرار الفريق على تحقيق الفوز ورفع اسم المحافظة عاليا تحت رعاية المهندس عادل النجار - محافظ الجيزة .

وقد وجه الكابتن هشام الجندي - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع اللاعبين وللجهاز الفني والإداري على رفع اسم المحافظة عاليا .

كما يوجه للقيادات التنفيذية للمحافظة على دعمها المتواصل للفريق وكذلك للاتحاد الرياضي للشركات على التنظيم الجيد والإدارة المتميزة للبطولة مما جعلها تظهر بشكل يليق بمنطقة القاهرة الكبرى وبجميع المشاركين

وأكد الجندي أن فريق المحافظة سيخوض مباراته القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم والموافق ١٩ /٤ /٢٠٢٥ مع فريق مصنع ٣٦٠ الحربي بملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.