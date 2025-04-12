محافظ الأقصر يبحث استعدادات استضافة المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كلا من اللواء أسامة الطويل، مستشار الاتحاد المصري لشركات التأمين، وهديل عبدالقادر، أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، للتنسيق بشأن تنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، والذي من المقرر أن تستضيفه محافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025 بأحد الفنادق بمدينة الأقصر، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا والشرق الأوسط.

اللقاء

وأوضح مستشار الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن المؤتمر هذا العام يأتي تحت شعار "الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في إفريقيا”، وسط حضور مرتقب لأكثر من 500 مشارك من كبار ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة العالمية، إلى جانب نخبة من قادة صناعة التأمين في مصر والمنطقة.

المؤتمر يستهدف تعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية المستدامة

ويهدف الحدث إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية المستدامة، من خلال استعراض نماذج وتجارب التأمين متناهي الصغر حول العالم، ومناقشة سبل التعاون بين شركات التأمين ومؤسسات الدولة في تعميم مظلة الحماية التأمينية على الفئات غير المغطاة.

وفي سياق متصل، ذكرت أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن المؤتمر هذا العام يمثل منصة استثنائية لتبادل الخبرات العالمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التأمينية في القارة، موضحة أن أجندة المؤتمر تتضمن مجموعة من المحاور الجوهرية، منها: استعراض المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاساته على إفريقيا ومصر، وتطوير البنية التحتية للشمول التأميني، والاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي الشامل في ظل تغير المناخ، والابتكار في قنوات التوزيع، فضلاً عن تعزيز دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر في دعم الشمول التأميني، كما سيتطرق المؤتمر إلى الاستراتيجيات المالية لتحقيق التوازن بين الربح والخسارة في التأمين الشامل.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن انطلاق هذا الحدث من مدينة الأقصر يعد خطوة مهمة في طريق تعزيز الشمول التأميني، بما يسهم في حماية المجتمعات، وتحقيق الأمن المالي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، لافتًا إلي الامكانات المتميزة التي تمتلكها محافظة الأقصر لإستضافة كافة المؤتمرات الهامة وتنشيط ما يعرف بسياحة المؤتمرات.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم درع الاتحاد المصري لشركات التأمين، إلى محافظ الأقصر تقديرا لجهوده المتميزة في تطوير المحافظة السياحية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق أمام زوارها.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري للتأمين تأسس عام 1953 بموجب قرار وزاري، ويضم كافة شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويهدف إلى تطوير الصناعة التأمينية، وتنسيق الجهود بين أعضائه، والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن توثيق الروابط مع الاتحادات المحلية والدولية المعنية بالقطاع.

لقاء مؤتمر التأمين (1)

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لقاء مؤتمر التأمين (4)

لقاء مؤتمر التأمين (3)