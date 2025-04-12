«إنترو جروب» تستحوذ على حصة من شركة ADVEC لتعزيز الابتكار والاستدامة فى قطاع الطاقة

أعلنت شركة إنترو جروب، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الخاصة في مصر، عن استحواذها على حصة من شركة ADVECالرائدة في تقديم الاستشارات والخدمات الهندسية المتقدمة في مجالات الطاقة، أنظمة القوى، والتحول الرقمي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز كفاءة الطاقة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتسعى إنترو جروب من خلال هذه الصفقة إلى توسيع تواجدها في قطاع الطاقة، عبر الاستثمار في حلول تكنولوجية مبتكرة ومستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليل الرقمي، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أيمن ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة إنترو جروب، أن هذا الاستحواذ يمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع إقليمياً ودولياً، قائلاً: "نطمح إلى الاستفادة من خبرات ADVEC في تقديم حلول طاقة متكاملة للأسواق الناشئة، وتطوير استشارات وتحليلات أنظمة القوى الكهربائية، بما يعزز استقرار الشبكات ويحقق كفاءة أعلى باستخدام حلول رقمية متقدمة تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضاف عباس أن الاستثمار يرتكز على عدة محاور رئيسية تشمل دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين أداء الشبكات الكهربائية، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في التشغيل والصيانة، مؤكداً أن ADVECمؤهلة للعب دور محوري في المنطقة بفضل خبراتها المتقدمة ومحفظتها الواسعة من المشروعات التي نفذتها في أكثر من 14 دولة حول العالم.

من جانبه، أوضح أحمد سلام، الرئيس التنفيذي لشركة ADVEC، أن ADVEC ستستفيد من هذه الشراكة عبر توسيع نطاق مشاريعها في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتعزيز قدراتها في البحث والتطوير، مشيراً إلى أن دمج الخبرات الفنية العميقة في مجالات أنظمة القوى الكهربائية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يفتح المجال أمام تقديم حلول متقدمة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة في مصر والأسواق الإقليمية.