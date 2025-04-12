«دوباى» تطلق تطبيقًا ذكيًا لصرف الرواتب الرقمية في مصر

أعلنت شركة دوباي dopay، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، إطلاق تطبيق جديد لصرف الرواتب رقمياً، في خطوة تهدف إلى دعم رقمنة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري.

وأوضح أحمد ناصف، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في dopay، أن التطبيق يتيح لأصحاب الأعمال تحويل الرواتب بشكل فوري وآمن، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يشمل الإجازات الرسمية، مع إمكانية السحب من أي ماكينة صراف آلي دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

التطبيق المتاح مجاناً عبر متجري Android وiOS، يعالج تحديات صرف الرواتب نقداً ويوفر حلاً ذكياً للعمالة غير المنتظمة والمحرومة من الخدمات المصرفية، كجزء من رؤية dopay لتمكين المؤسسات والأفراد عبر خدمات مالية رقمية مرنة وآمنة.