أستاذة إعلام: " لام شمسية " و " 80  باكو" مسلسلات جسدت المرأة بإيجابية

قالت الدكتورة إلهام يونس أستاذة الإعلام أن هناك بعض الأعمال الدرامية التي عرضت في رمضان الماضي أساءت إلى صورة المرأة بشدة.

يونس: إش إش سار في الاتجاه المعاكس

وأضافت شاهين في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن تلك المسلسلات أظهرت المرأة في شكل فوضوي وعشوائي وغير مسئول وتسيء إلى صورة المرأة وتقديمها كسلعة رخيصة مثل مسلسل العتاولة ورغم من أن بطلات العمل نجمات لهم تاريخ إلا أنهم قدموا صورة سيئة للفتاة المصرية وأيضاً نفس الحال علي مسلسل أش أش.

وأكدت أغلب المسلسلات هذا العام أخذت مسار الأعمال الإجرامية والمنحرفة التي بها ألفاظ نابية يرفضها المجتمع وترفضها الأسرة المصرية.

وأشارت هناك أعمال آخري قدمت المرأة في دور الأم الواعية مثل "لام شمسية" حيث استطاع هذا المسلسل تقديم دور السيدة المسئولة العاملة بشكل جيد وأيضاً مثل 80 باكو حيث جسدوا المرأة بشكل إيجابي كرمز من رموز السيدة المسئولة الواعية القادرة على إدارة أسرتها وتقديم الواجبات التي عليها اتجاه الأسرة والمجتمع.

وشددت قائلة أطالب صناع الدراما والكُتاب بالالتزام بالكود الإعلامي الذي وضعه المجلس القومي للمرأة لإبراز صورة المرأة بشكل إيجابي وإلقاء الضوء على الإيجابيات في عصرها الذهبي .