بعد دعوة أسامة الغزالي حرب لعودة لقب البشوات.. خبراء ومفكرون: دعاوى مرفوضة شكلًا وموضوعًا.. وآثارها سلبية على الأفراد والمجتمع

أثارت دعاوى البعض التي ظهرت مؤخرًا بعودة الطبقية في المجتمع المصري، مخاوف عديدة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها مجتمعنا، وقد أثارت هذه الدعاوى جدلًا واسعًا بين الخبراء والمفكرين، حيث تباينت الآراء حول مدى صحة هذه الدعاوى، وأثرها المحتمل على المجتمع.

علم الاجتماع: دعاوى مرفوضة شكلا وموضوعا

من جانبها قالت دكتورة حنان محمد سالم، رئيسة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس لـ"البوابة نيوز: ”هى دعاوى مرفوضة شكلا وموضوعا برغم أن هناك بالفعل مؤشرات تدل على اتساع الفجوة بين الطبقات في مصر، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها:

السياسات الاقتصادية العالمية المؤثرة على المجتمع المصرى التي قد تساهم في زيادة تركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، والتغيرات الاجتماعية: مثل تراجع دور الطبقة الوسطى، وتزايد التفاوت في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعوامل الثقافية المعززة لقيم الاستهلاك والمظاهر الاجتماعية الشكلية التى تدل على المستوى الاقتصادى، مما يزيد من الضغوط على الطبقات الفقيرة".

الحد من التفاوتات الاجتماعية

وأضافت رئيس قسم الاجتماع، أن المجتمع المصري لا يزال يتمتع بقدر كبير من الحراك الاجتماعي، وأن هناك فرصًا للصعود الاجتماعي من خلال التعليم والعمل الجاد والمرن، والدولة المصرية تبذل جهودًا للحد من التفاوتات الاجتماعية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التنموية.

علم النفس: آثارها سلبية على الأفراد والمجتمع

فى ذات السياق قال دكتور محمد سيد خليل رئيس قسم علم النفس بكلية الاداب جامعة عين شمس: "من الناحية النفسية، يمكن أن يؤدي الشعور بالطبقية إلى عدة آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، منها:

الشعور بالظلم والإحباط لدى الطبقات الفقيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وتراجع الثقة في المؤسسات وتنامى الشعور لدى الأفراد الذين يشعرون بأنهم مهمشون أو مستبعدون، وزيادة النزعة الفردية: وتراجع قيم التضامن الاجتماعي، ومع ذلك، يشير علماء النفس إلى أن هناك أيضًا عوامل قد تخفف من هذه الآثار السلبية، وقد لا تخفف مثل:وجود قيم العدالة والمساواة: في المجتمع، وتوفير فرص متساوية: للجميع في الحصول على التعليم والعمل، وتعزيز الحوار والتواصل: بين مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأضاف: “نرفض مسألة عودة الطبقية إلى المجتمع المصري فهي مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، ومن المهم أن يتم التعامل معها بحذر وموضوعية، من خلال إجراء دراسات وأبحاث معمقة، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من التفاوتات الاجتماعية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة”.

وتابع: “من الضروري أن يتم التركيز على تعزيز الحراك الاجتماعي، وتوفير فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والعمل، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا”.