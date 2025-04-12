تقرير يؤكد: تحديات رقمية خطيرة تهدد المراهقين في مصر

مع تصاعد النقاشات حول أمن المراهقين الرقمي، خاصة بعد عرض مسلسل Adolescence على منصة نتفلكس، كشفت شركة كاسبرسكي عن رؤيتها لمخاطر الإنترنت التي تهدد الأطفال والمراهقين في مصر، مشيرة إلى أهمية التحول من المراقبة الصارمة إلى بناء ثقافة رقمية قائمة على الحوار والثقة داخل الأسرة.

وأوضحت كاسبرسكي أن أكثر من نصف الأطفال المصريين يحصلون على أول أجهزتهم الذكية في سن مبكرة تتراوح بين 3 و7 سنوات، ما يجعلهم عرضة لمحتوى غير مناسب أو ضار، قبل امتلاكهم القدرة الكافية على التمييز أو التعامل الواعي مع بيئة الإنترنت.

22 % من أولياء الأمور لا يناقشون قواعد الأمان الرقمي مع أطفالهم

كما أظهرت الدراسات أن نحو 22% من أولياء الأمور لا يناقشون قواعد الأمان الرقمي مع أطفالهم، ما يترك فجوة كبيرة في الحماية والتوعية.

ويُعد التنمر السيبراني من أخطر التهديدات التي يواجهها المراهقون، إذ يتخذ أشكالاً يصعب على الأهل اكتشافها، ويحدث عبر منصات وتطبيقات يستخدمها الشباب يومياً، ما يزيد من حدة التأثير النفسي والعزلة الرقمية التي قد تدفعهم إلى الانغلاق والانخراط في مجتمعات رقمية سامة.

وأكد خبراء كاسبرسكي أهمية توفير بيئة تواصل مفتوحة داخل الأسرة، تسمح للمراهقين بمشاركة تجاربهم الرقمية دون خوف أو حرج، إلى جانب الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية الذكية التي تقدم إنذارات وتحليلات فورية دون انتهاك خصوصية الأبناء. كما نبهت إلى استغلال بعض المجرمين السيبرانيين لشهرة مسلسل Adolescence عبر منصات وهمية توزع برمجيات خبيثة تحت غطاء تحميل حلقاته.

وشددت كاسبرسكي على أن السلامة الرقمية لا تقتصر على البرامج والحلول التقنية فقط، بل تبدأ من الحوار والتفاهم بين الأهل والأبناء، وتأسيس علاقة قائمة على الثقة والوعي، ما يعزز من قدرة الأسرة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة في عالم سريع التحول.