حجز محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور للحكم

قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل حجز محاكمة متهم وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا "خلية بولاق الدكرور" لجلسة 12 مايو المقبل، للنطق بالحكم.



اتهامات النيابة

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

