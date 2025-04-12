نجاح إجراء أول عملية زرع نخاع بمستشفى علاج الأورام للأطفال بالأقصر

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن نجاح إجراء أول عملية زرع نخاع بمستشفى شفاء الأورمان للأطفال، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في صعيد مصر، حيث يُعد هذا النجاح وإجراء هذه العملية الدقيقة نقلة نوعية في تقديم خدمات علاج الأورام في صعيد مصر.

الفريق الطبي

وأشارت إدارة المستشفى، إلى خروج الطفلة المريضة من المستشفى، اليوم، بعد خضوعها للعملية الدقيقة، وقضاء 26 يومًا داخل المستشفى، في حالة صحية مستقرة، وسط فرحة عارمة من الفريق الطبي وأسرة الطفلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، أن المستشفى نجح في إجراء أول حالة لزراعة النخاع داخل وحدة الزرع بمستشفى شفاء الأورمان، وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، موضحًا أن الحالة كانت لطفلة في الرابعة من عمرها تعاني من ورم بالغدة الكظرية منتشر في الجسم، وتم إعطاؤها جرعات علاج كيماوي، ومع تحسن حالتها، تطلب بروتوكول العلاج إجراء زراعة نخاع ذاتي"، وتمت العملية بنجاح وخروج الطفلة المريضة من المستشفى.

مدير المستشفى: وحدة زراعة النخاع تمثل إضافة قوية لخدمات علاج السرطان

وأضاف مدير عام المستشفى، أن وحدة زراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان تمثل إضافة قوية لخدمات علاج السرطان في الصعيد، حيث تقدم خدمات زرع النخاع للأطفال والكبار المصابين بالسرطان، مما يوفر عناء السفر للقاهرة على مرضى الصعيد، ويُسهم في تقليل قوائم الانتظار الطويلة لمثل هذه الحالات".

فيما أوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي تبذله المستشفى لتوفير العلاج المجاني بأحدث الأجهزة، كما يؤكد على الدور الريادي لمستشفى شفاء الأورمان في دعم المرضى وتخفيف معاناتهم دون تحميلهم أعباء مادية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء المزيد من عمليات زرع النخاع للأطفال داخل صعيد مصر، في إطار خطة دعم وتوسيع الخدمة الصحية.

الفريق الطبي مع الطفلة (1)