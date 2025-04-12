"الخارجية الإيرانية": المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون يجتمعون ويتبادلون الرسائل عبر وسطاء عُمانيين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت انطلاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن بقائي قوله إن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين يجتمعون في غرف منفصلة ويتبادلون الرسائل عبر وسطاء عُمانيين.

ويضم الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، كلًا من بقائي، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

ومن الجانب الأمريكي، يرأس الوفد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بينما سيعقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اجتماعات فردية مع عراقجي وويتكوف للتوسط وتسهيل المناقشات.

وصرح مسؤولون إيرانيون بأنهم سيمنحون الدبلوماسية "فرصة حقيقية"، مؤكدين أن التوصل إلى اتفاق قد يكون في متناول اليد إذا أظهر الجانب الأمريكي حسن النية.

وتهدف المفاوضات، التي تصر طهران على أنها ستبقى غير مباشرة بسبب انتهاكات واشنطن السابقة لالتزاماتها، إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل الاتفاق الذي تخلت عنه الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى.

