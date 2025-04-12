تخفيف الحكم من عامين إلى شهر لسايس في البلطجة وممارسة نشاط بدون تراخيص

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة بقبول الاستئناف المقدم من سايس على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص وقضت بتخفيف الحكم إلى شهر واحد.

بلاغ ضد سايس مصر الجديدة



كانت قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بقيام سايس بدائرة القسم بمنعهم من ركن سياراتهم قبل أخذ أموال منهم مقابل ذلك مدعيا أنه سايس ويعمل بتصريح من الأجهزة الأمنية.

وأضاف المبلغون أنهم عندما طلبوا منه إظهار الترخيص تهرب ورفض وتعدي عليهم بالسب والقذف ومنعهم من ركن سياراتهم ومارس ضدهم البلطجة في محاولة لفرض إتاوة عليهم.

ضبط سايس مصر الجديدة



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة في ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل بدون ترخيص ويقوم بترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق قبل أن تصدر المحكمة حكم حبسه.

