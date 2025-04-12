الإحصاء: 1.7 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال 2024

ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أنه بلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليـار دولار خلال عام 2023.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لإندونيسيا 151 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 137مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا خلال عام 2024

واستعرض الجهاز أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا خلال عام 2024..

1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 75 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه بقيمة 43 مليون دولار.

3. خامات معادن بقيمة 7 مليون دولار.

4. مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 5 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إندونيسيا خلال عام 2024

1. شحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 874 مليون دولار.

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 140 مليون دولار.

3. حديد ومصنوعاته بقيمة 123مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 94 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 54 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الإندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية، في إندونيسيا 50 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان إندونيسيا 285 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وأضاف الجهاز أنه بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023.