أبرز أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي

تتنافس عدد من الأفلام السينمائية خلال موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، وينتظر الجمهور عدد كبير من الأعمال بسبب النجوم المشاركة خلال الموسم، وتعتبر مواسم الأعياد السينمائية، تمثل أهمية كبيرة لدى الفنانين والمخرجين والمنتجين، وكل صناع السينما، وذلك للجماهيرية الكبيرة لتلك المواسم، وعدد الجماهير التي ترتاد دور العرض السينمائي، وهو ما يمثل رواجاً كبيراً للصناعة، وفي الموسم المقبل لعيد الأضحى السينمائي، يشارك عدد كبير من نجوم الصف الأول السينمائي، ونرصد لكم أبرز الأعمال المشاركة..

المشروع X

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في الموسم السينمائي المقبل بفيلم "المشروع X"، وهو عمل ينتظره الجمهور لعدد من الأسباب، أهمها أن الفيلم بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يحقق في كل أعماله خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة، ووصل لدرجة تربع على عرش السينما على مستوى إيرادات أفلامه، وعلى مستوى الجماهيرية بين الجماهير المصرية والعربية.

المشروع x

والعامل الثاني هو المخرج بيتر ميمي، والذي يقدم أعمال يثق فيها الجمهور بشكل كبير، إلى جانب التوأمه الفنية والتفاهم مع الفنان كريم عبد العزيز.

روكي الغلابة

تعود الفنانة دنيا سمير غانم للمشاركات السينمائية بفيلم "روكي الغلابة"، والذي ينتظره جمهورها بشكل كبير، نظراً للشعبية الكبيرة للفنانة دنيا سمير غانم التي تحظى بها داخل مصر وخارجها.

روكي الغلابة

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في الموسم الرمضاني بمسلسل "عايشه الدور"، وينتمي لطبيعة الأعمال الكوميدية، وتم عرضه في النصف الثاني للموسم الرمضاني.

أحمد وأحمد

يشارك الفنان أحمد السقا البطولة السينمائية مع الفنان أحمد فهمي، من خلال فيلم "أحمد وأحمد"، ويتميز الفيلم بالتنوع بين مشاهد الأكشن والكوميديا.

الفيلم بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، هاجر الشماشرجي، والإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم ريستارت

بعد الإعلان عن تأجيل فيلم ريستارت، للفنان تامر حسني، والذي كان منتظر عرضه خلال موسم عيد الفطر السينمائي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تأكيدات بعرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى السينمائي حتى الآن.

أبرز افلام تامر حسني السينمائية

شارك الفنان تامر حسني في رحلة سينمائية كبيرة، أبرزها فيلم "نور عيني، عمر وسلمى، كابتن هيما، أهواك، تصبح على خير، سيد العاطفي".