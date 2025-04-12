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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفًا و933 شهيدًا

غزة
غزة
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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفًا و933 شهيدًا، والإصابات إلى 116 ألفًا و450 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، نقلا عن مصادر طبية، أن من بين الحصيلة ألف و563 شهيدًا، و4 آلاف و4 مصابين منذ 18 مارس الماضي.
وأضافت المصادر أن 21 شهيدًا و64 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم؛ بسبب قلة الإمكانيات.

غزة الاحتلال الإسرائيلي