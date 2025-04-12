رئيس الوزراء يتفقد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بالعلمين الجديدة.. صور

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بأبراج حسن علام بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة اليوم.

وفور وصوله، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، نموذجاً لوحدة سكنية من وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بالطابق الـ 20 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية للاطمئنان على جودة التنفيذ والتعرف على موقف سير الأعمال.

وعقب تفقده الوحدة السكنية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد أن المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" تشمل 5055 وحدة سكنية تضم وحدات وفيلات سكنية مُقامة بـ 9 مدن منها العلمين الجديدة وتحديدا الأبراج الشاطئية، مع وجود منظومة دفع ميسرة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري.

مبادرة بينك في مصر بالعلمين الجديدة

فيما أوضح الوزير أن منطقة الأبراج الشاطئية تضم 23 برجاً.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني لعدد 15 برجاً من الأبراج الشاطئية، حيث تم الانتهاء من الأعمال بالعديد من الوحدات وجار الانتهاء من باقي الأعمال، لافتاً إلى أنه يستهدف تسليم الوحدات المباعة قبل 30 يونيو 2025.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن هناك عدد 3 أبراج أخرى تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لها، وجار استكمال أعمال التشطيبات، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال وتسليم الوحدات قبل 31 مارس 2026.

وأوضح وزير الإسكان، أن عدد 18 برجاً شاطئياً يتضمن نحو 6300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 759 وحدة تجارية، فيما يجري تنفيذ عدد 5 أبراج أخرى "أبراج مارينا" من إجمالي 7 أبراج في مرحلة الهيكل الخرساني بإجمالي عدد 2648 وحدة.