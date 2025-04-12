الإحصاء: 9.1% زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2024، ومن أهـم مؤشراتها أولا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن مصر وهى: تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح.

وأوضح الجهاز في نشرته الأسبوعية أنه بلـغ إجمالي قيمة صــادرات مصـر إلى تلك التجمعات 46.1 مليــار دولار عام 2024 مقابل 42.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪.

وأضاف الجهاز أنه جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيــث بلغــت قيمتهـا 16.0 مليــار دولار عــام 2024 مقابــــل 13.5 مليــار دولار عــام 2023 بنسبـة زيــادة قــدرها 18.5 ٪، يليها تجمع الأسكوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 12.8 مليار دولار عـام 2024 مقابل 11.0 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 15.9٪ .

وجــاءت فى المرتبــة الأخيــرة مجموعــة الخمس عشرة حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 3.3 مليـار دولار عام 2024 مقابـل 3.7 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 9.4 ٪.

وأوضح الجهاز أنه بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 40.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 37.5 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5 ٪.

وجـاءت في المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 14.2 مليــار دولار عام 2024 مقابــل 12.5 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 11.3 مليــار دولار عـام 2024 مقابل 10.4 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6٪.

كما جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 1.0 مليار دولار عام 2024 مقابــل 0.9 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 ٪.

ثانيا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لا تتضمن مصر وهي:

تجمع الاتحاد الأوروبى، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور ومنه يتضح أنه بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 19.1 مليار دولار عــام 2024 مقابــل 17.3 مليـار دولار عـام 2023 بنسبــة ارتفـــاع قدرها 10.1٪.

وأشار الجهاز إلى أنه جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبــى فى المرتبــة الأولى حيث بلغت قيمتها 14.0 مليار دولار عام 2024 مقابـل 13.0 مليار دولار عام 2023 بنسبـة ارتفــاع قدرها 8.2٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمـة الصادرات 2.5 مليــار دولار عـام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار عـام 2023 بنسبة انخفاض قـدره 2.9٪.

و جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة مجموعــة تجمـع رابطة الآسيان حيـث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 365.7 مليون دولار عام 2024 مقابــل 567.0 مليــون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 35.5٪.

وبلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 41.0 مليار دولار عام 2024 مقابل 37.0 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7٪.

ولفت الجهاز إلى أنه جاءت واردات مصـر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 22.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 21.7 مليار دولار عــام 2023 بنسبة ارتفاع قـدرها 3.3%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 8.2 مليـار دولار عام 2024 مقابــل 5.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفارع قدرها 41.1٪ .

وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.273 مليـار دولار عــام 2024 مقابل 1.270 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 0.3 ٪.