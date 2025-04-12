البابا فرنسيس يزور بازيليكا سانتا ماريا ماجيوري قبيل أسبوع الآلام

في لفتة دينية مؤثرة، زار البابا فرنسيس اليوم بعد ظهر السبت بازيليكا سانتا ماريا ماجيوري في روما، حيث أوقفته اللحظة للصلاة أمام صورة العذراء "سالوس بوبولي روماني"، وذلك قبيل بدء احتفالات عيد الشعانين وأسبوع الآلام.

زيارة البابا رغم ألمه

تأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات الكنيسة الكاثوليكية لاستقبال أسبوع الآلام، الذي يشكل أحد أقدس الفترات في التقويم المسيحي، حيث يترقب المؤمنون في جميع أنحاء العالم إحياء ذكرى آلام وصلب المسيح.



صورة البابا بأعين وسائل إعلام الفاتيكان

وتُظهر الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام الفاتيكانية البابا فرنسيس وهو في لحظة تأمل وصلاة أمام صورة العذراء، في إشارة إلى التقديس العميق الذي يحمله المؤمنون لرموز الكنيسة المقدسة.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة تضاف إلى سلسلة زيارات البابا التي تركز على تعزيز الروحانية والإيمان في أوقات الأعياد الدينية الكبرى.