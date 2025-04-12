ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يزور بازيليكا سانتا ماريا ماجيوري قبيل أسبوع الآلام

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في لفتة دينية مؤثرة، زار البابا فرنسيس اليوم بعد ظهر السبت بازيليكا سانتا ماريا ماجيوري في روما، حيث أوقفته اللحظة للصلاة أمام صورة العذراء "سالوس بوبولي روماني"، وذلك قبيل بدء احتفالات عيد الشعانين وأسبوع الآلام.

زيارة البابا رغم ألمه 

تأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات الكنيسة الكاثوليكية لاستقبال أسبوع الآلام، الذي يشكل أحد أقدس الفترات في التقويم المسيحي، حيث يترقب المؤمنون في جميع أنحاء العالم إحياء ذكرى آلام وصلب المسيح.


صورة البابا بأعين وسائل إعلام الفاتيكان 

وتُظهر الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام الفاتيكانية البابا فرنسيس وهو في لحظة تأمل وصلاة أمام صورة العذراء، في إشارة إلى التقديس العميق الذي يحمله المؤمنون لرموز الكنيسة المقدسة.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة تضاف إلى سلسلة زيارات البابا التي تركز على تعزيز الروحانية والإيمان في أوقات الأعياد الدينية الكبرى.

إذاعة الفاتيكان البابا فرنسيس أسقف روما أقباط