مخدر في العصير.. سرقة حمولة سيارة في بولاق والأمن يبحث عن الجناة

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط المتهمين بسرقة حمولة جبن من سيارة نصف نقل بعد تخدير سائقها في منطقة بولاق الدكرور.

مخدر في العصير وسرقة سائق بولاق

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق سيارة نصف نقل يتهم فيه مجهولين باستدراجه وإعطائه كوب عصير به مخدر وسرقة حمولة جبن ومبلغ مالي من السيارة بدائرة القسم.

حمولة جبن ومبلغ مالي

وأضاف المبلغ أن حمولة الجبن تقدر بحوالي 250 ألف جنيه بالإضافة إلى 100 ألف جنيه كانت بداخل السيارة.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.