بمشاركة 64 لاعبًا من 20 دولة.. انطلاق بطولة الجونة الدولية للإسكواش

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، حيث يتنافس 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة على جوائز مالية تبلغ 400 ألف دولار، وسط أجواء حماسية تعكس أهمية البطولة على الساحة العالمية.



تُقام البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

بطولة الجونة من أهم بطولات الإسكواش على مستوى العالم



تُعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش إحدى البطولات البلاتينية المرموقة التابعة للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، وتصنَّف ضمن أكبر ثماني بطولات عالمية، مما يجعلها محطة رئيسية على مستوي محترفي اللعبة وأحد أبرز الفعاليات في خارطة الإسكواش الدولية، وذلك بفضل استقطابها لنخبة اللاعبين العالميين وتنظيمها بمعايير عالمية، أصبحت البطولة منصة بارزة مما يؤكد على النجاح الكبير الذي حققته الجونة في استضافة الفعاليات العالمية، ويعكس التزام المدينة بتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لعشاق المغامرة والطبيعة.



الرئيس التنفيذي للمدينة: بطولة الجونة الدولية للإسكواش ليست مجرد حدث رياضي



وفي هذا السياق، أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن اعتزازه باستمرار استضافة البطولة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكدًا أن استمرارها بهذا الحجم يعكس مكانة الجونة المرموقة عالميًا في الرياضة.

وأضاف: "بطولة الجونة الدولية للإسكواش ليست مجرد حدث رياضي، بل تجربة فريدة تجمع بين أعلى مستويات التنافس والأجواء الاستثنائية، وتترك أثرًا لا يُنسى، نحن فخورون بأن نكون جزءً من هذه الرحلة التي تضع مصر في قلب المشهد الرياضي العالمي، ونتطلع إلى نسخة جديدة أكثر حماسًا وإبداعًا، كل التوفيق لجميع اللاعبين، ونتمنى لهم تجربة مليئة بالتحدي والانتصارات التاريخية".



أعرب عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، عن سعادته بالنجاح المستمر لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تُقام للعام الثالث عشر على التوالي.

وأكد منسي أن هذه البطولة ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على رياضة الاسكواش في مصر، واكتشاف العديد من المواهب الشابة من اللاعبين المحليين والعالميين الذين أثبتوا مهاراتهم الاستثنائية وحققوا إنجازات مميزة‎.

وأضاف منسي، "تستمر بطولة الاسكواش للرواد جزء كبير للنسخة الثالثة عشر والتي ستكون في نفس الفترة وسيشارك فيها لاعبين من حول انحاء العالم. كما أشاد منسي بالتعاون المثمر مع مدينة الجونة، التي تُقدم دعمًا هامًا للبطولة، مما يُساهم في تطويرها بشكل مستمر ويجعلها واحدة من أهم البطولات الدولية الثماني للسكواش."



هذا ومن المتوقع أن تصبح رياضة الإسكواش رياضة أولمبية بحلول عام 2028، وتعد بطولة الإسكواش الدولية البلاتينية PSA من أهم البطولات التي تساهم في توفير فرص دولية عالية المستوى للاحتكاك الرياضي وممارسة مختلف فنون اللعبة، حيث شارك في البطولة ما يقرب من 950 لاعب ولاعبة على مدار دوراتها الاثني عشر السابقة.



