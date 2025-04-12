رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات الـ«ميد ترم»

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، سير وانتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد ترم" بكليات الجامعة المختلفة، طبقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية، وللخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل وزارة التعليم العالي، حيث اطمأن رئيس الجامعة علي توافر كافة مقومات الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وكذلك الهيئة المعاونة داخل اللجان حرصا علي انضباط سير الامتحانات.

رئيس جامعة بني سويف: توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر



وأكد رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع عمداء الكليات وإعداد التقارير اليومية لعرضها أولًا بأول، أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتوافر كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، وجاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، ومراجعتها من حيث الإضاءة، والتهوية، والتعقيم.