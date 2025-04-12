رئيس الوزراء يتفقد "الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، مشروع "الحي اللاتيني"، وذلك خلال جولته، اليوم السبت، بمدينة العلمين الجديدة.

وزير الإسكان: تنفيذ الممشى يسير بمعدلات جيدة

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار على "بانر" توضيحي إلى الموقع العام لمشروع " كورنيش الحي اللاتيني"، ومكوناته التي تشمل منطقة زراعات، ومسار دراجات، ومسار للمشاة، بجانب بلازات سفلية وعلوية، كما يتضمن المشروع مباني للحمامات العامة، وأحواض زراعات، ومنطقة ملاعب، لافتا إلى أن تنفيذ الممشى يسير بمعدلات جيدة، كما توقف رئيس الوزراء عند نقطة مشاهدة أعلى كوبري الحي اللاتيني، للوقوف على تقدم الأعمال بالمشروع.

تفاصيل مشروع الحي اللاتيني

ولفت الوزير إلى أن مشروع الحي اللاتيني مقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق، بإجمالي عدد 10316 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، وأعمال التشطيبات للواجهات بالعمارات، وجار تسليم الوحدات للعملاء المُخصص لهم تلك الوحدات، ومستهدف تسليم جميع الوحدات المخصصة قبل 30 يونيو 2025.

وقال وزير الإسكان، إنه يتم العمل على أن يكون مشروع الحي اللاتيني في أبهى صورة، واختيار أفضل الشركات للتشغيل والصيانة، وتقسيم المشروع لمناطق يتم الانتهاء منها تباعاً بشكل كامل.