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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة فاركو في الدوري

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - يوسف عفيفي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي -  أيمن موكا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - أحمد عابدين - محمد شكري - محمد رضا - أحمد بلحاج - محمود زلاكة - مروان عثمان.

سيراميكا كليوباترا على ماهر فاركو الدوري