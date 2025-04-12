استمرار الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة في المنيا

فى إطار المتابعة المستمرة لمواقف سيارات الأجرة عقب تحديد تعريفة الركوب الجديدة، قام رؤساء مراكز المنيا بمتابعة مواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف بكل مراكز ومدن المحافظة ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

حملة تفتيشية بأبوقرقاص

قامت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بجولات تفتيشية مكبرة على محطات الوقود والموقف العمومي في نطاق مركز أبو قرقاص و المواقف الخارجية والداخلية والطرق العامة للاطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتم التأكد من التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة بوضع ستيكرات تعريف للمركبات مناشدًا كل المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير.

متابعة المواقف بملوي

وفى مركز ملوى، تم متابعة مواقف السيارات ، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود وتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات والتأكد وعدم زيادة الأجرة على المواطنين بالإضافة إلى جانب متابعة وضع اللافتات داخل المواقف بالتعريفة الجديدة مع وضع ملصقات على سيارات الأجرة، كما التقى رئيس المركز السائقين وشدد عليهم بضرورة الالتزام بالأجرة المقررة حتى لا يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وفى مركز سمالوط تمت متابعة الالتزام بتعريفة الركوب المقررة بمواقف سمالوط وقراها جاء ذلك بعد أعمال تعليق لافتات بتعريفة الركوب الجديدة بالمواقف وتثبيت "الاستيكر" بالتعريفة على السيارات.

متابعة تعريفة الركوب بديرمواس

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس مدى الالتزام بتعريفة الركوب المقررة بالمركز والمدينة، وتم التأكيد أنه لا تهاون مع مخالفة تعريفة الركوب معلناً عن توفير اتوبيسات نقل جماعي بالمدينة لنقل الركاب في حال تكدس المواطنين، وفى مركز مطاى تواصل المرور والمتابعة والتواجد الميدانى علي محطات الوقود ومواقف السيارات بمدينة مطاي للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المحددة وعدم المغالاة على المواطنين وذلك عقب تحريك أسعار الوقود الجديدة، وجار المتابعة المستمرة على مدى اليوم، بالتعاون مع شرطة المرافق، والمرور والإدارات المعنية.

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