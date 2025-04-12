بومبيو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يتناول التهديدات النووية والصاروخية ودعمها للمجموعات المسلحة

السبت 12/أبريل/2025 - 02:57 م

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يضمن القضاء التام على برنامجها النووي، وقدراتها الصاروخية، ودعمها للمجموعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة.

بومبيو: أي اتفاق مع إيران يجيب ألا يقتصر على القضاء القابل للتحقيق

وكتب بومبيو على منصة "إكس": "أي اتفاق مع جمهورية إيران يجب ألا يقتصر فقط على القضاء القابل للتحقق من كل عنصر من عناصر برنامجها النووي، بل يجب أن يسحق أيضاً قدرتها على تطوير الصواريخ الباليستية ودعمها للمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

بومبيو: لا يوجد سبب لتقديم تنازلات

وانتقد بومبيو خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018، قائلاً إن الاتفاق فشل في معالجة هذه القضايا الأمنية الحيوية.

وأضاف بومبيو: "لا يوجد سبب لتقديم تنازلات أضعف من تلك التي قدمها أوباما وكيري لخضوعهم لخداع المرشد الأعلى الإرهابي".