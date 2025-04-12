استخراج 1698 شهادة استبيان تراخيص لإقامة مباني داخل الحيز العمراني في الشرقية

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لاستخراج شهادات استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا الى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

الانتهاء من 11 طلب تستبيان ضرائب

أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر مارس الماضي، قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم 1698 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلا عن إعطاء 85 موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من 11 طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص 7 قطع أراضي بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.