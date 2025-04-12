تحديث أندرويد الجديد

أطلق أندرويد نظام تشغيل لتحديث أجهزة أندرويد الجديدة لمستخدميها حول العالم، وتم إصداره في نوفمبر أو أكتوبر الماضيين.

وفي التقرير التالي نبرز أهم المزايا المذهلة التي من المتوقع أن يشملها التحديث، وفق ما ورد عن موقع "beebom".

تعمل ميزة Private Space في تحديث أندرويد في العديد من الخصوصية في الاستخدام، إذ ستعمل كخزانة خاصة لتطبيقاتك لضمان الخصوصية دون اطلاع أحد عليها، وتتيح تلك الميزة الحديثة خاصية إنشاء ملف تعريفي خاص بداخله التطبيقات المهمة السرية، وسيظل هذا الملف متوقف بصورة مؤقتة في حالة أن الهاتف مغلق ، ويفتح في حالة وضع بصمتك أو كتابة كلمة المرور تم وضعها من قبل.

إذا أردت أن تصل إلى الميزة الجديدة لتفعيلها، يتطلب عليك الانتقال إلى إعدادات هاتفك، يليها الأمان والخصوصية، ثم الدخول إلى قائمة المساحة الخاصة.

ميزة محددة بانقسام التطبيقات

في تحديث أندرويد 15، تتمكن من تقسيم تطبيقاتك في تطبيق واحد، والمعروف هو تقسيم الشاشة، الذي يعرض لك تطبيقين بملء شاشة هاتفك، ولكن الوضع متغير في التحديث الجديد، وليس بالضرورة اختيار كل تطبيق على حدة، فيمكنك وضع التطبيقين في أيقونة واحدة داخل بعضهما، وهذا سيتيح لك تقسيم جزء من شاشتك بهذين التطبيقين وليس الشاشة كاملة.

تهدئة الإشعارات

في وقت انشغالك، قد تقابلك كثير من الإشعارات التى تزعجك وتعطل عملك، ولكن مع تحديث أندرويد الجديدة سيتم حل المشكلة، إذ سيتيح لك التحديث مستقبلا خاصية تعرف باسم Notification Cooldown أو تهدئة الإشعارات، التي تعمل على كتم صوت الإشعارات أو التعطل عن إرسالها إليك في الوقت الحالى حتى تفعيلها مرة أخرى.

وستتمكن من تفعيل الميزة الجديدة بعد الانتقال إلى إعدادات هاتفك، وبعدها الإشعارات، ثم تهدئة الإشعارات.